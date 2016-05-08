Порошенко відкрив фотовиставку "Матері Героїв" (фото)

Президент України Петро Порошенко відкрив фотовиставку «Матері Героїв» в Національному музеї історії України в Другій світовій війні у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, на заході також була присутня мати української льотчиці, незаконно ув'язненої в Росії Надії Савченко, Марія Савченко та інші матері Героїв України.

«Ми схиляємо голови перед мужністю матерів, які виховали героїчних синів і дочок України, які стають на захист Батьківщини і дають героїчний відсіч ворогові», - заявив Порошенко.

За його словами, особливу повагу і подяку кожен з нас зобов'язаний віддати тим мамам, чиї голови вкрили чорні хустки, хто за останні роки не дочекався своїх синів і дочок з війни.

Також Порошенко закликав усіх українців сьогодні привітати і оточити любов'ю матерів українських героїв.

«Прошу всіх українців сьогодні привітати, відвідати, оточити любов'ю і вдячністю матерів українських героїв, не дати їм залишитися на самоті. І в цей день, і кожен день - слава українським матерям і слава Україні», - підкреслив він.

«Ми схиляємо голови перед українським матерями, матерями героїв, які й самі є справжніми героями», - додав президент.