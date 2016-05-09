В Одесі розгорнули червоні прапори, поліція затримала сімох осіб

Як передає кореспондент УНІАН, після закінчення офіційної урочистої церемонії з нагоди Дня перемоги над нацизмом, на Алеї Слави у Центральному парку Культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, почалася акція постійних учасників антиукраїнських мітингів на Куликовому полі.

Точну кількість "куликовців" важко визначити у зв'язку з тим, що на алеї багато жителів міста, які прийшли просто вшанувати пам'ять полеглих героїв. Всього на Алеї Слави зараз - понад 1 тис. осіб.

Більш як 200 осіб, багато з яких з георгіївськими стрічками на одязі, підійшли до монумента Невідомому матросу, розгорнули червоні прапори з серпом і молотом. Вони також тримають портрети людей, на яких - чорно-коричневі стрічки, прапор Одеси з написом "Куликове поле", плакат "Безсмертний полк куликовців". Присутні виголошують антиукраїнські гасла.

За підозрою в порушенні громадського порядку вже затримані 7 осіб. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, більша частина були затримані на Алеї Слави.

Як уточнив УНІАН представник главку, в числі "запрошених для бесіди" - активіст громадянського корпусу "Азов". За словами його соратників , чоловік "занадто наполегливо вимагав", щоб правоохоронці затримали людей з георгіївськими стрічками.

Раніше старший інспектор відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Анастасія Сіра повідомила УНІАН, що правоохоронці запросили для розмови чотирьох осіб, які можуть бути "потенційними провокаторами".

Сіра пояснила, що одного чоловіка було затримано на Куликовому полі, трьох - на Алеї Слави у Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, де проходила церемонія покладання квітів до монумента Невідомому матросу.

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"Один із запрошених був з георгіївською стрічкою", - пояснила старший інспектор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні громадський порядок в Одесі підтримують близько 2 тис. правоохоронців. Начальник регіонального главку Нацполіції Гіоргі Лорткіпанідзе заявляв, що будь-які спроби провокаційних дій 9 травня жорстко припинятимуться, до них належить і носіння георгіївської стрічки, яку багато городян сприймають агресивно.