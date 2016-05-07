В аеропорту Одеси на час святкування Дня перемоги посилили заходи безпеки

Прикордонники Південного регіонального управління на час святкування Дня перемоги посилили охорону міжнародного аеропорту "Одеса".

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

"Прикордонники Південного регіонального управління на час святкування Дня перемоги продовжують охороняти державний кордон у посиленому режимі. В тому числі в аеропорту "Одеса" прикордонники проводять заходи щодо посиленого прикордонного контролю", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві відзначили, що посилені заходи проводяться з метою забезпечення порядку та недопущення проникнення терористів чи провокаторів на територію України.