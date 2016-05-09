У ході масових акцій в Дніпропетровську поліція затримала 7 осіб
Поліція Дніпропетровська в ході масових заходів, присвячених 71-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, затримала сімох осіб за порушення порядку.
Про це повідомляється на сайті головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.
За даними поліції, всього в святкових маршах і мітингах взяли участь більше 6 тис. осіб.
"При огляді 7 підозрілих учасників заходів поліцейські виявили у них електрошокер, газовий пістолет, перероблений в травматичний, 2 ножа і газовий балончик. Всі порушники громадського порядку доставлені в Європейське відділення поліції міста Дніпропетровськ", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, поліція під час огляду територій, на якій проходили масові заходи, виявила гранату РГД-5, яка перебувала в пакеті.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі в ході масових акцій 9 травня було затримано сімох осіб.