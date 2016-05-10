Київський суд заарештував відчужені квартири екс-глави зернової держкомпанії

Про це йдеться в постанові суду від 25 квітня 2016 року, передає РБК.

На початку 2015 року Якубовичу і його заступнику було оголошено підозра в підробці договору страхування зерна від вогневих ризиків і стихійних лих з ПРАТ "СК" Гарант Престиж". Замість одноразового платежу у розмірі 14,76 млн грн Держкорпорація щомісячно виплачувала цю суму, внаслідок чого загалом заплатила понад 177 млн грн.

Тоді правоохоронцям не вдалося встановити місцезнаходження екс-голови правління ДПЗКУ, тому він був оголошений в міжнародний розшук.

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В кінці січня 2015 року Якубович здійснив відчуження двох своїх квартир: одну продав, іншу подарував своєму батькові.

Так як підозра Якубовичу було оголошено в момент володіння квартирами, слідчий вважає, що підозрюваний здійснив відчуження майна для уникнення арешту та конфіскації. Враховуючи цей факт, суд заарештував квартири екс-глави ДПЗКУ.

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Як повідомляв УНІАН, в Генеральній прокуратурі заявили про намір направити в Ізраїль документи на екстрадицію колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького, який зараз переховується там під новим ім'ям.