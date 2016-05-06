Генпрокуратура направить до Ізраїлю документи на екстрадицію Ставицького за новим прізвищем

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"До Ізраїлю направлені документи про те, щоб вони нам підтвердили його перебування і зміну прізвища, в даний час відповіді не отримали. Ставицький оголошений в міжнародний розшук, і у Ізраїлю є всі підстави для того, щоб виконувати це рішення і заарештувати його. На жаль, це не робиться. Але з урахуванням інтерв'ю Ставицького, де він підтвердив зміну прізвища, ми можемо використовувати це як доказ і направляти документи на його екстрадицію за новим прізвищем. Будемо сподіватися на реакцію правоохоронних органів Ізраїлю з цього приводу як можна швидше", - сказав Горбатюк.

З приводу оприлюдненої депутатом Сергієм Лещенком інформації про те, що Солом'янський райсуд Києва збирається закрити справу проти Ставицького, Горбатюк думає, що це чергові порушення з боку судової влади.

Читайте такожГПУ попросила Мін`юст Ізраїлю допомогти вручити підозру Ставицькому

"Є подане звернення адвокатів Ставицького в суд зобов'язати ГПУ закрити кримінальне провадження щодо нього. Але ці скарги повинні розглядатися Печерським судом, так як саме на території Печерського району знаходиться ГПУ. Однак судді Солом'янського суду скаргу прийняли, незважаючи на заперечення прокурора про те, що порушуються правила підсудності, і призначали до розгляду. Звичайно, з урахуванням таких порушень закону є підозри, що рішення може бути прийнято незаконно. Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і такі рішення прийматися не будуть, але є підозри", - сказав Горбатюк.

Читайте такожГПУ розкрила для Каська "справу-загадку", через яку його викликали на допит

Як повідомляв УНІАН, сьогодні деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про затримання в Ізраїлі екс-міністра уряду Миколи Азарова. Сам Ставицький спростував це повідомлення і назвав його фейком.

"Це просто фейковая інформація (затримання та обшуки в будинку). Я вважаю, що те, що відбувається в останні тижні з моєю родиною і зі мною, - просто тиск з метою шантажу, а також використання мого так званого справи в корисливих інтересах особами, які зараз борються за крісло генпрокурора", - сказав він.

Ставицький підозрюється в Україні у привласненні, розтраті державної власності шляхом зловживання владою.

24 березня 2014 року Генеральна прокуратура оголосила його в розшук.