Через дії бойовиків існує загроза припинення постачання питної води на більшу частину Донеччини - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо чергових фактів знищення інфраструктури та промислових об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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Так, 6 травня ц.р. військовослужбовцями 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК ЗС РФ розпочато демонтаж та вивезення на металобрухт обладнання “Шахти 2-бис” колишнього Микитівського ртутного комбінату (не працює з 1990 року, на теперішній час знаходиться у режимі “сухої консервації”).

«У разі припинення роботи насосів для відкачування води на зазначеному об’єкті, можливе обвалення русла водогону “Сіверський Донець – Донбас”, що, у свою чергу, призведе до припинення постачання питної води на більшу частину Донецької області, її забруднення ртутною породою та затоплення прилеглих до підприємства селищ Ртутний, Мічурине та Бессарабка», - зазначає розвідка.

Крім того, повідомляється, 7 травня ц.р. військовослужбовцями 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 АК ЗС РФ розпочато розрізання та вивезення на металобрухт металевих конструкцій ВАТ “Теплогірський завод гідрообладнання”.