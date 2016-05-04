Українська розвідка фіксує масові випадки дезертирства бойовиків

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, 30 квітня самовільно залишили передові позиції та зброю троє військовослужбовців 7-ї окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 АК; 2-3 травня самовільно залишили розташування своїх підрозділів та вирушили в бік російсько-українського кордону 12 військовослужбовців зі складу 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка), 17 військовослужбовців 100-ї окремої мотострілецької бригади (Донецьк) та 21 військовослужбовець 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК.

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Зазначається, що у зв’язку с масовими випадками дезертирства командувач 1 АК генерал-майор ЗС РФ В.Асапов наказав ввести в дію план перехоплення.

Крім того, 1-3 травня про наміри звільнитись з військової служби заявили 17 військовослужбовців 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новазовськ) 1 АК.