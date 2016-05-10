Гройсман анонсував зміни в роботі митниці та натякнув на кадрові перестановки

Як повідомили в прес-службі уряду, про це він сказав в ході зустрічі з головою Державної фіскальної служби України Романом Насіровим, а також головою Закарпатської облдержадміністрації Геннадієм Москалем.

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"Думаю, що є призначення, які не підходять сьогодні державній митній службі та Державній фіскальній службі", - підкреслив Гройсман.

Говорячи про майбутні зміни в системі роботи митниці, він повідомив про майбутнє технічне переоснащення митних пунктів та встановлення на них обладнання для сканування товарів. Також, за словами глави уряду, буде вдосконалено програмне забезпечення і посилена робота системи управління ризиками.

Крім того, Гройсман нагадав про ініціативу вже найближчим часом створити 20 мобільних груп із працівників Національного антикорупційного бюро, прикордонних військ, поліції і Державної фіскальної служби для оцінки і перевірки роботи митниць.

Раніше глава уряду підкреслив, що контрабанда в Україні повинна зникнути як явище.

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Як повідомляв УНІАН, уряд Володимира Гройсмана, який приступив до виконання обов'язків в середині квітня поточного року, назвав реформу роботи митниці одним із пріоритетів своєї діяльності. Одним з перших робочих візитів прем'єра став візит до Львова, де він проінспектував роботу співробітників Львівської митниці.

Візит Гройсмана у Львів супроводжувався серйозними заявами, ініціатором яких став голова іншої прикордонної області - Закарпаття - Геннадій Москаль. Москаль заявив про відновлення тіньових схем на Закарпатській митниці та неможливість побороти їх. Москаль пригрозив відставкою у разі, якщо центральна влада не звернуть увагу на сформовану ситуацію.