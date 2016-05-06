Москаль просить Гройсмана ініціювати його звільнення через "програш" у боротьбі з "тютюновою мафією"

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Москаля.

У ній він, зокрема, визнав, що "програв" у боротьбі з "тютюновою мафією" на Закарпатті.

"З огляду на це, я не бачу сенсу свого подальшого перебування на посаді голови Закарпатської ОДА. Тому прошу Вас скористатися своїм конституційним правом, передбаченим ст. 118 Конституції України, і направити подання президенту України про моє звільнення із займаної посади", - сказано в заяві.

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На думку голови ОДА, зараз на Закарпатті йде повторення ситуації, яка призвела до кривавих подій 11 липня 2015 року в Мукачеві.

"І я не можу бути в ній стороннім спостерігачем. Подолати контрабанду в окремому регіоні за умов, коли центральні структури не тільки не допомагають, а навпаки – намагаються відновити тіньові схеми, – неможливо. Держава втратила контроль над ситуацією з незаконним видобутком бурштину, незаконним обігом наркотиків, вогнепальної зброї, злочинністю та іншими негативними процесами у суспільстві", - підкреслив він.

На думку Москаля, зараз "Закарпаття віддається на відкуп контрабандистам, і вмикається зелене світло для незаконного переміщення сигарет через державний кордон".

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"Коли починалася боротьба з контрабандою, про такий розвиток подій мене попереджали. На жаль, ці попередження починають збуватися", - заявив він.

Нагадаємо, Москаль був призначений головою Закарпатської ОДА 15 липня 2015 року після скандальної стрілянини в Мукачеві.

До цього він з серпня 2014 року, а до того ще у 2005-2006 роках займав посаду голови Луганської ОДА.

Окрім того, Москаль займав посаду Закарпатської ОДА і у 2001-2002 роках.

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