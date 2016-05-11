Марушевська заявляє, що Насіров примусив голів регіональних митниць підписати петицію про її звільнення
Начальник Одеської митниці Юлія Марушевська заявляє, що голова ДФС України Роман Насіров примусив голів регіональних митниць підписати петицію про її звільнення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Марушевська написала на своїй сторінці в Facebook.
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"У мене три догани і звільнити мене простіше простого, але голова ГФС боїться брати на себе цю відповідальність. Він змусив керівників регіональних митниць підписати документ, в якому ті просять мого звільнення. Ганебна поведінка, тим більше для керівника такого рівня", - написала Марушевська.
Вона звинувачує Насірова у причетності до корупційних схем.
«Разом з керівником внутрішньої безпеки ДФС Юрієм Шереметом, вони запустили «шокинский» механізм звільнення, який був використаний для витіснення з прокуратури Давида Сакварелідзе», - заявляє начальник Одеської митниці.
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Як повідомляв УНІАН, начальник Одеської митниці Юлія Марушевська кілька разів заявляла, що глава ДФС Роман Насіров перешкоджає реформуванню митниці.