Марушевська заявляє, що Насіров примусив голів регіональних митниць підписати петицію про її звільнення

Як передає кореспондент УНІАН, про це Марушевська написала на своїй сторінці в Facebook.

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"У мене три догани і звільнити мене простіше простого, але голова ГФС боїться брати на себе цю відповідальність. Він змусив керівників регіональних митниць підписати документ, в якому ті просять мого звільнення. Ганебна поведінка, тим більше для керівника такого рівня", - написала Марушевська.

Вона звинувачує Насірова у причетності до корупційних схем.

«Разом з керівником внутрішньої безпеки ДФС Юрієм Шереметом, вони запустили «шокинский» механізм звільнення, який був використаний для витіснення з прокуратури Давида Сакварелідзе», - заявляє начальник Одеської митниці.

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Як повідомляв УНІАН, начальник Одеської митниці Юлія Марушевська кілька разів заявляла, що глава ДФС Роман Насіров перешкоджає реформуванню митниці.