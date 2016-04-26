Екс-заступник генпрокурора Сакварелідзе анонсував створення нової партії

Про це він заявив на лекції в Київському національному університеті ім Тараса Шевченка, повідомляє "Українська правда".

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"На днях все буде озвучено. Туди будуть входити талановиті і некорумповані люди, які хочуть щось змінити в цій країні", - уточнив він.

Водночас він не підтвердив і не спростував, що в партію ввійде голова Одеської обласної держадміністрації Міхеіл Саакашвілі.

На запитання, чи партія створюється на платформі "Рух за очищення", Давід Сакварелідзе відповів: "Рух за очищення" свою справу зробив. Змінено прем'єр-міністра, міняється генпрокурор. Тобто рух свою справу вже завершив. Поки більше нічого говорити не можу", – сказав Давід Сакварелідзе.