Луценко: справи проти Шабуніна та Сакварелідзе ганьблять ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту кандидат на посаду генпрокурора Юрій Луценко, відповідаючи на запитання народного депутата Єгора Соболєва щодо низки справ, які розслідує ГПУ.

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Луценко зазначив: "я вважаю, що справи Сакварелідзе, Шабуніна - настільки дріб'язкові, що вони просто ганьблять генеральну прокуратуру України. Він зазначив, що якщо там навіть є склад злочину, то це точно не компетенція вищих керівників ГПУ, а також керівника прес-служби ГПУ, який з цього робив місячні марафони".

За словами Юрія Луценка, знаючи цих людей, він не виключає, що це була політична спроба очорнити їх.

Відповідаючи на питання з приводу справи "діамантових" прокурорів,Луценко зазначив, що повинен ознайомитися зі справою, оскільки не хотів би давати оцінки "з записів Соболєва у Фейсбуці".

Луценко підкреслив, що "категорично проти того, щоб мені ставили завдання, які прізвища треба звільняти, або які прізвища треба набирати, кого треба посадити, а кого нагородити". Він заявив, що не може сказати, що любить критику, але "я до неї дуже терпимо ставлюся і вмію вибачатися". "В даному випадку розберуся зі справами, якщо вони були незаконними, то принесу вибачення від імені служби, закриємо цю неславную сторінку ГПУ".