Умань потерпає від негоди, за кілька днів у місті випала півторамісячна норма опадів (відео)

"Умань за декілька днів перетворилась на романтичну Венецію. Та негода, яка завдала шкоди жителям міста, романтичного нічого не передбачає. Так за декілька днів випала півторамісячна норма опадів, а злива 10 травня “пригостила” мешканців міста рясним градом", - пише місцевий сайт Umannews.

Місцеві ЗМІ називають негоду "несподіваним сезоном дощей".

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Як зазначається, напередодні в Умані випав град.