Україну накриють весняні грози, синоптики обіцяють від +20

Майже в усіх регіонах пройдуть короткочасні дощі, передає ТСН.

Синоптики прогнозують, що у східному регіоні сьогодні очікується температура від 19-21 тепла, у центральному - 20-22 градуси тепла, у південному - від 20-22 тепла, у західному - 20-23 тепла, у північному - 20-22 тепла.

Читайте такожСиноптики прогнозують на завтра в Україні грози зі шквалами і градНагадаємо, загалом протягом травня 2016 року синоптики обіцяють +14...+17°С, у гірських районах – до +10...+12°С. Місячна кількість опадів очікується на рівні 33-70 мм, на Закарпатті та Прикарпатті – місцями до 100 мм, у Карпатах – до 150 мм, що в межах норми.