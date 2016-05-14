У Черкасах вирує негода: через зливу у місті не ходять тролейбуси
11:42, 14 травня 2016Суспільство
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У місті Черкаси через зливу, яка почалася вночі і триває досі, та підтоплення вулиць, припинено рух тролейбусів.
Через підтоплення вулиць у Черкасах не ходять тролейбуси / vikka.ua
Як повідомив кореспондента УНІАН член громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко, через підтоплення проїжджої частини на розі вулиць Грушевського-Одеська зупинений рух тролейбусів №10, 4, 4а.
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Через стрімке підняття рівня води на розі вулиць 30-річчя Перемоги та Смілянської, зупинено або частково змінено рух тролейбусів №14 та 8.
Крім того, через підтоплення вулиць в районі річкового вокзалу та вулиці Пацаєва припинено рух тролейбусів, які обслуговують спецрейси на завод «Азот».
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