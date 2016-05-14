У Черкасах вирує негода: через зливу у місті не ходять тролейбуси

Як повідомив кореспондента УНІАН член громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко, через підтоплення проїжджої частини на розі вулиць Грушевського-Одеська зупинений рух тролейбусів №10, 4, 4а.

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Через стрімке підняття рівня води на розі вулиць 30-річчя Перемоги та Смілянської, зупинено або частково змінено рух тролейбусів №14 та 8.

Крім того, через підтоплення вулиць в районі річкового вокзалу та вулиці Пацаєва припинено рух тролейбусів, які обслуговують спецрейси на завод «Азот».