В Україні напередодні вихідних оголошено штормове попередження

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

"Вдень 13 травня в Україні місцями грози, на Закарпатті, в Карпатах та Прикарпатті сильні дощі, у західних і центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що загалом протягом травня 2016 року синоптики обіцяють +14...+17°С, у гірських районах – до +10...+12°С. Місячна кількість опадів очікується на рівні 33-70 мм, на Закарпатті та Прикарпатті – місцями до 100 мм, у Карпатах – до 150 мм, що в межах норми.