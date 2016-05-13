В Україні напередодні вихідних оголошено штормове попередження
08:31, 13 травня 2016Суспільство
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В Україні у п'ятницю, 13 травня, оголосили штормове попередження.
В Україні оголосили штормове попередження / Facebook
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
"Вдень 13 травня в Україні місцями грози, на Закарпатті, в Карпатах та Прикарпатті сильні дощі, у західних і центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
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Раніше УНІАН повідомляв, що загалом протягом травня 2016 року синоптики обіцяють +14...+17°С, у гірських районах – до +10...+12°С. Місячна кількість опадів очікується на рівні 33-70 мм, на Закарпатті та Прикарпатті – місцями до 100 мм, у Карпатах – до 150 мм, що в межах норми.
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