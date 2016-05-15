Порошенко та Гройсман привітали Джамалу з перемогою на Євробаченні

03:03, 15 травня 2016
Суспільство
1155 0

Президент та прем'єр-міністр України привітали співачку з перемогою.

REUTERS

Петро Порошенко та Володимир Гройсман прокоментували успіх Джамали на європейському пісенному конкурсі у Twitter.

Читайте такожЖурі з України і РФ обмінялися "люб'язностями" при голосуванні на Євробаченні

"Особисто привітав Джамалу з перемогою. Сьогодні її голосом до світу промовляв весь український народ. Правда, як завжди, перемогла!", - написав президент.

 

"Браво, Джамала - найкраща! Щиро вітаю з перемогою!", - сказав голова уряду.

Сьогодні голосування на Євробаченні завершилось перемогою Джамали. Крім неї, до п'ятірки лідерів увійшли Австралія, Росія, Болгарія і Швеція.

Згідно з новими правилами Євробачення, цього року ми не дізналися, скільки українські та російські телеглядачі віддали представникам опонента в ході смс-голосування.

В цілому за результатами глядацького голосування найбільше голосів набрав російський виконавець Сергій Лазарєв - 361. Джамалі глядачі віддали 323 голоси.

Проте у загальній сумі за результатами двох етапів голосування українській співачці вдалося випередити і австралійку, і росіянина. Набравши в загальній сумі 534 бали, Джамала виграла Євробачення-2016.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter