Порошенко та Гройсман привітали Джамалу з перемогою на Євробаченні

Петро Порошенко та Володимир Гройсман прокоментували успіх Джамали на європейському пісенному конкурсі у Twitter.

Читайте такожЖурі з України і РФ обмінялися "люб'язностями" при голосуванні на Євробаченні

"Особисто привітав Джамалу з перемогою. Сьогодні її голосом до світу промовляв весь український народ. Правда, як завжди, перемогла!", - написав президент.

ПП: Особисто привітав Джамалу з перемогою.

Сьогодні її голосом до світу промовляв весь український народ.

Правда як завжди перемогла! — Петро Порошенко (@poroshenko) May 14, 2016 ТАК!!! Неймовірний виступ та перемога! Вся Україна сердечно дякує тобі, Джамало! pic.twitter.com/hpwYQ8m7NN — Петро Порошенко (@poroshenko) May 14, 2016

"Браво, Джамала - найкраща! Щиро вітаю з перемогою!", - сказав голова уряду.

Браво, Джамала - найкраща!



Щиро вітаю з перемогою!

Слава Україні! pic.twitter.com/eKntumR1YT — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 14, 2016

Сьогодні голосування на Євробаченні завершилось перемогою Джамали. Крім неї, до п'ятірки лідерів увійшли Австралія, Росія, Болгарія і Швеція.

Згідно з новими правилами Євробачення, цього року ми не дізналися, скільки українські та російські телеглядачі віддали представникам опонента в ході смс-голосування.

В цілому за результатами глядацького голосування найбільше голосів набрав російський виконавець Сергій Лазарєв - 361. Джамалі глядачі віддали 323 голоси.

Проте у загальній сумі за результатами двох етапів голосування українській співачці вдалося випередити і австралійку, і росіянина. Набравши в загальній сумі 534 бали, Джамала виграла Євробачення-2016.