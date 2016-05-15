Порошенко та Гройсман привітали Джамалу з перемогою на Євробаченні
Президент та прем'єр-міністр України привітали співачку з перемогою.
Петро Порошенко та Володимир Гройсман прокоментували успіх Джамали на європейському пісенному конкурсі у Twitter.
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"Особисто привітав Джамалу з перемогою. Сьогодні її голосом до світу промовляв весь український народ. Правда, як завжди, перемогла!", - написав президент.
ПП: Особисто привітав Джамалу з перемогою.— Петро Порошенко (@poroshenko) May 14, 2016
Сьогодні її голосом до світу промовляв весь український народ.
Правда як завжди перемогла!
ТАК!!! Неймовірний виступ та перемога! Вся Україна сердечно дякує тобі, Джамало! pic.twitter.com/hpwYQ8m7NN— Петро Порошенко (@poroshenko) May 14, 2016
"Браво, Джамала - найкраща! Щиро вітаю з перемогою!", - сказав голова уряду.
Браво, Джамала - найкраща!— Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 14, 2016
Щиро вітаю з перемогою!
Слава Україні! pic.twitter.com/eKntumR1YT
Сьогодні голосування на Євробаченні завершилось перемогою Джамали. Крім неї, до п'ятірки лідерів увійшли Австралія, Росія, Болгарія і Швеція.
Згідно з новими правилами Євробачення, цього року ми не дізналися, скільки українські та російські телеглядачі віддали представникам опонента в ході смс-голосування.
В цілому за результатами глядацького голосування найбільше голосів набрав російський виконавець Сергій Лазарєв - 361. Джамалі глядачі віддали 323 голоси.
Проте у загальній сумі за результатами двох етапів голосування українській співачці вдалося випередити і австралійку, і росіянина. Набравши в загальній сумі 534 бали, Джамала виграла Євробачення-2016.