Джамала перемогла на Євробаченні-2016 (фото, відео)
Джамала перемогла на Євробаченні.
Завершилося голосування на європейському пісенному конкурсі "Євробачення-2016", який цього року приймала Швеція.
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Представниця України Джамала виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу, під №21.
And the winner is...... UKRAINE! #Eurovisionhttps://t.co/dKDgnBAh6v— Eurovision (@Eurovision) May 14, 2016
До п'ятірки лідерів увійшли Україна, Австралія, Росія, Болгарія і Швеція.
Після двох півфіналів у підсумковій гонці за перемогу боролися представники 26 країн - по 10 минулих з кожного півфіналу. А також Швеції як переможця минулорічного конкурсу і країн "великої п'ятірки". Сьогодні на сцені в Стокгольмі виступили артисти з Грузії, Німеччини, Угорщини, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Росії, Сербії, Іспанії, Швеції, Вірменії, Австралії, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Нідерландів, України, Великобританії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Франції.
Після учасників конкурсу на сцені "Євробачення" виступив відомий американський поп-виконавець Джастін Тімберлейк.
Як прогнозували букмекери, найбільші шанси на перемогу в цьому році були у представника Росії Сергія Лазарєва. Джамалу також чекало місце в першій 5-ці.