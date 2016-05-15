Джамала перемогла на Євробаченні-2016 (фото, відео)

Завершилося голосування на європейському пісенному конкурсі "Євробачення-2016", який цього року приймала Швеція.

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Представниця України Джамала виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу, під №21.

До п'ятірки лідерів увійшли Україна, Австралія, Росія, Болгарія і Швеція.

Після двох півфіналів у підсумковій гонці за перемогу боролися представники 26 країн - по 10 минулих з кожного півфіналу. А також Швеції як переможця минулорічного конкурсу і країн "великої п'ятірки". Сьогодні на сцені в Стокгольмі виступили артисти з Грузії, Німеччини, Угорщини, Ізраїлю, Італії, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Росії, Сербії, Іспанії, Швеції, Вірменії, Австралії, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Нідерландів, України, Великобританії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Франції.

Після учасників конкурсу на сцені "Євробачення" виступив відомий американський поп-виконавець Джастін Тімберлейк.

Як прогнозували букмекери, найбільші шанси на перемогу в цьому році були у представника Росії Сергія Лазарєва. Джамалу також чекало місце в першій 5-ці.