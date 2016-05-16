В Київській області у підпільному цеху вилучили майже 90 кг бурштину

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, під час проведення обшуку у приватному будинку чоловіка виявлено та вилучено 88,5 кг бурштину.

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«Як з’ясувалось, чоловік обробляв сировину, незаконно видобуту у Житомирській та Рівненській областях, у власному помешканні, а готову продукцію мав намір збувати за межами території України», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ст. 198 та ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу ("придбання чи збут майна, отриманого злочинним шляхом"; "порушення правил охорони або використання надр").

На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.