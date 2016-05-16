Євробачення-2016: У російському журі пояснили, чому поставили нуль Джамалі (відео)

"Прості" українці поставили Лазарєва на перше місце, а "прості" росіяни Джамалу – на друге, передає Sobesednik.ru.

При цьому майже всі члени журі в обох країнах опустили учасника на останні місця, поставивши по 0 балів.

Так, видання додзвонилося до Лариси Рубальської, яка в своєму бюлетені для голосування поставила Джамалу на 25-е місце з 25 можливих.

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Коментуючи результати голосування журі в РФ, вона заявила, що "у Джамали дуже хороші дані, але, як не напружуюся, не можу пригадати мелодію її пісні".

"У моєму випадку політика ні до чого, хоча в голосуванні інших країн неприйняття Росії було видно", - вважає Рубальська.

Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.