У Черкасах СБУ виявила розтрату 2,5 мільйонів гривень, виділених на ремонт дитсадків

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, в минулому році чиновники департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради уклали ряд договорів з приватним підприємцем та підприємством про заміну вікон в дошкільних навчальних закладах міста за завищеними цінами і без проведення тендерних процедур.

Правоохоронці з'ясували, що фінансові документи були внесені завищені дані про вартість будівельних матеріалів. Таким чином чиновники розтратили майже 2,5 млн грн з міського бюджету.

На минулому тижні слідчим СБУ було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).

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Тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до розтрати бюджетних коштів. Придніпровський райсуд Черкас задовольнив клопотання слідчого і надав тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.