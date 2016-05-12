У Харкові комунальники вкрали з бюджету понад 1 мільйон гривень

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, встановлено, що вони протягом 2015-2016 років перераховували кошти місцевого бюджету на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності під приводом виконання робіт з утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху. За попередніми даними, за такою схемою правопорушники привласнили понад 1 млн грн.

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Цього місяця відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади.

На даний час досудове розслідування в кримінальному провадженні триває та перебуває на контролі керівництва ГУНП в Харківській області.