На адмінмежі з окупованим Кримом прикордонники зафіксували чотири БПЛА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

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"Прикордонники продовжують здійснювати охорону українсько-російського кордону і лінії розмежування між силами АТО та бойовиками. Безпілотних літальних апаратів вздовж лії розмежування між силами АТО та незаконними збройними формуваннями прикордонниками зафіксовано не було. На адміністративній межі з АР Крим військовослужбовці Бердянського загону зафіксували польоти 4 БПЛА. Проінформовано компетентні органи", - повідомили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, в ніч на 17 травня дрон бойовиків скинув вибухівку на українську військову частину в тилу.