Дрон бойовиків скинув вибухівку на українську військову частину в тилу – штаб АТО

Бойовики продовжують порушувати перемир’я у зоні АТО, протягом минулої доби зафіксовано 18 випадків застосування зброї незаконними формуваннями. Ще 6 разів вони відкривали вогонь по українських позиціях з опівночі. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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Крім того, цієї ночі одну з наших тилових військових частин атакував ворожий безпілотник. З нього було скинуто 6 вибухових пристроїв. Проте у штабі повідомляють, що втрат серед особового складу та техніки немає.

"Складною ситуація залишається в передмісті Донецька. Цієї ночі бойовики обстрілювали українських захисників Авдіївки з гранатометів та стрілецької зброї. Наші опорні пункти неподалік Мар’їнки були обстріляні зі стрілецької зброї", - повідомили у прес-центрі.

На Маріупольському напрямку бандити декілька разів гатили по позиціях сил АТО неподалік Новотроїцького з мінометів калібру 120 мм. По захисниках Широкиного стріляли зі стрілецької зброї та гранатометів.

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На Луганщині бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по укріпленнях ЗСУ в районі Новозванівки та Трьохізбенки.