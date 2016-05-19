Держстат: чисельність населення України за січень-березень скоротилася на 51,6 тисяч осіб

У січні-березні 2016 року, за даними Держстату, в Україні народилося 97 678 дітей, в той час як за аналогічний період 2015 року цей показник становив 100 734 дитини. У січні-березні було відзначено природне скорочення населення на 57 721 людини, тоді як у січні-березні 2015 року населення скоротилося на 62 040 чоловік. У той же час, кількість іммігрантів в січні-березні поточного року перевищила кількість емігрантів на 4 706 осіб, за аналогічний період 2015 року цей показник склав 6 325 осіб.

Всі дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

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Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2015 року склала 42 млн 760,5 тис. осіб, що на 168,8 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2014 року.

Навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій в регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн з 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити дану оцінку не рідше одного разу на десять років.