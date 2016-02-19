Українців за рік стало менше на 169 тисяч – Держстат

Чисельність населення України станом на кінець 2015 року склала 42 мільйони 760,5 тисячі чоловік, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 168,8 тисячі осіб менше, ніж було наприкінці 2014 року.

У 2015 році, за даними Держстату, в Україні народилося 411 783 дитини, в той час як за підсумками 2014 року цей показник склав 465 882 дитини. Приріст населення в минулому році був негативним – 183 012 чоловік. У 2014 році також був негативним – 166 414 осіб. У той же час число іммігрантів перевищила кількість емігрантів на 14 223 людини в 2015 році, в 2014 році цей показник становив 22 592 людини.

У повідомленні Держстату відзначається, що дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

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Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій в регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 мільйонів з 45 мільйонів осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

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Востаннє перепис населення в Україні проводився 2001 року. Варто зазначити, що Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити дану оцінку не рідше одного разу на десять років.