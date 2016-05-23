В Одеській області горіли дві бази відпочинку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 02.54 в службу порятунку «101» надійшла інформація про те, що на вулиці Лазурна, 15, смт Затока виникла пожежа на базах відпочинку «Геолог» і «Топаз».

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До місця події були направлені пожежно-рятувальні відділення.

О 04.27 спільними зусиллями пожежу було локалізовано, о 04.50 повністю ліквідовано. Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику - «1 Біс».

«Вогнем пошкоджено будівлю їдальні і знищено 9 дерев'яних будинків на території баз «Геолог» і «Топаз» на загальній площі орієнтовно 900 кв. м. Попередня причина загоряння - занесення джерела запалювання ззовні невстановленою особою», - відзначили в прес-службі.

У гасінні вогню брали участь 5 одиниць техніки та 22 рятувальники.