У Таїланді 17 дівчат загинули при пожежі в шкільному гуртожитку

Ще двоє вважаються зниклими без вісті, передає Лента.ру з посиланням на BNO News.

Інцидент стався в районі Віанг Па Пао, який знаходиться в північній провінції Чіанграй. Пожежа спалахнула в неділю, 22 травня, о 23:00 у гуртожитку для дівчаток недержавної початкової школи.

Поліція розповіла, що у вогні загинули 17 дівчат віком від 5 до 12 років. П'ять школярок отримали серйозні травми, ще 14 врятувалися.

Читайте такожКількість загиблих під час пожежі у храмі в Індії зросла до 110 людей

За попередніми даними, осередок пожежі знаходився на даху гуртожитку. Про причини займання відомостей немає. Вогонь загасили рано вранці в понеділок.

Як передає Channel News Asia, у школі навчаються учні з бідних гірських племен.