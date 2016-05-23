У Таїланді 17 дівчат загинули при пожежі в шкільному гуртожитку
У Таїланді щонайменше 17 дівчат загинули в результаті пожежі в шкільному гуртожитку.
Ще двоє вважаються зниклими без вісті, передає Лента.ру з посиланням на BNO News.
Інцидент стався в районі Віанг Па Пао, який знаходиться в північній провінції Чіанграй. Пожежа спалахнула в неділю, 22 травня, о 23:00 у гуртожитку для дівчаток недержавної початкової школи.
Поліція розповіла, що у вогні загинули 17 дівчат віком від 5 до 12 років. П'ять школярок отримали серйозні травми, ще 14 врятувалися.
Читайте такожКількість загиблих під час пожежі у храмі в Індії зросла до 110 людей
За попередніми даними, осередок пожежі знаходився на даху гуртожитку. Про причини займання відомостей немає. Вогонь загасили рано вранці в понеділок.
Як передає Channel News Asia, у школі навчаються учні з бідних гірських племен.