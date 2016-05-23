Адвокат російського ГРУшника Александрова допускає, що буде просити про помилування

Про це в коментарі УНІАН сказав адвокат Александрова Валентин Рибін.

Він зазначив, що вирок українського суду щодо ГРУшников набирає чинності у вівторок, 24 травня.

За словами адвоката, можливим є варіант розвитку подій, коли Александров і Єрофєєв будуть просити президента України Петра Порошенка про помилування, однак це не остаточний вибір захисту.

«Те, що (адвокат Оксана) Соколовська каже, що буде звертатися з клопотанням про помилування, - це ще не факт. Я б не хотів коментувати її дії, але хочу зауважити, що для засуджених не обов'язково визначати вину для того, щоб подати клопотання про помилування, досить вступу в силу вироку», - сказав Рибін.

Він сказав, що не виключає варіант обміну російських спецназівців на незаконно засуджену в РФ Савченко з подальшим відбуванням покарання на батьківщині.

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За словами Рибіна, «помилування - це тільки один з варіантів, може бути задіяна процедура обміну для відбування покарання на батьківщині, може бути процедура видачі з наступним помилуванням Александрова і Єрофєєва російським президентом. Всі ці варіанти обговорюються і зіставляються з точки зору часу, оперативності, безпеки. До того ж, сьогодні вирок ще не набув чинності, тому не варто відмовлятися від варіанту з апеляцією», - підкреслив адвокат.

«Все буде залежати від домовленості на політичному рівні між Україною і Росією», - підкреслив Рибин.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Президент Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати Росії Александрова і Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці.

24 квітня Порошенко повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

Затримані на Донбасі російські спецназівці Александров і Єрофєєв 18 квітня були засуджені до 14 років позбавлення волі.

Сьогодні, 23 травня, адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська написала в Facebook, що вирок Голосіївського райсуду Києва про спецпризначенців набув чинності сьогодні. «Сьогодні набув чинності вирок Голосіївського райсуду. Києва щодо Єрофєєва і Александрова. Апеляція стороною захисту подана не була», - заявила адвокат. «Відповідно, найближчим часом буде подано клопотання про помилування громадян Російської Федерації президенту України в порядку, передбаченому указом президента», - сказала Соколовська.