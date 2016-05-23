В Одесі пролунав вибух у житловому будинку, є загиблий (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до чергової частини Шевченківського відділення поліції о 17.45 надійшло повідомлення, що в одному з будинків на вулиці Посмітного прогримів вибух.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба ДСНС і швидка медична допомога. Зі слів очевидців, вибух з подальшим горінням стався у житловому багатоквартирному будинку.

За попередніми даними, є загиблий і кілька потерпілих.

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У результаті вибуху вибито вікна, пошкоджено фасад будівлі, а також постраждало кілька автомобілів, припаркованих поруч з будинком.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Одесі, на першому поверсі 9-поверхового будинку по вулиці Олександра Невського (Київський район міста) стався вибух і пожежа. Госпіталізовано чоловіка у тяжкому стані.