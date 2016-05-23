Вибух у житловому будинку Одеси: стали відомі подробиці події (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в результаті вибуху, за попередніми даними, постраждали 5 чоловік, одна людина з яких від травм, несумісних з життям, померла.

"Кількість потерпілих уточнюється", - зазначили у відділі.

В Одеській міськраді УНІАН повідомили, що серед госпіталізованих – 8-річна дівчинка (доставлена в опікове відділення), 25-річний чоловік, який отримав травму очей, перебуває в інституті ім. Академіка Філатова, а також – літня жінка, у якої рвані рани кінцівок.

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"Попередньо 5 постраждалих, 1 загинув. До місця НП ускладнено доступ... Вибух стався у квартирі, розташованій на 2-му поверсі", - зазначили в міськраді.

Як повідомляв УНІАН, у Приморському районі Одесі правоохоронці встановлюють обставини вибуху в житловому 5-поверховому будинку, повідомлення про вибух на вулиці Посмітного надійшло в поліцію о 17.45.