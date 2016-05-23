Координатор блокади окупованого Криму зізнався у російському громадянстві

Так він прокоментував інформацію в ЗМІ про його російське громадянство, передає видання "Гордон".

"Я був громадянином Росії, поки ним і залишився. І тут, в Україні, мені теж видали український паспорт. А що у цьому такого? У нас на блокаді повно громадян Росії, Грузії, Туреччини, Канади, Узбекистану, Казахстану, які за Україну... Я – кримський татарин, і не має значення, який у мене паспорт", – зазначив він.

Іслямов додав, що кримські татари хочуть повернення Криму до України, тому що тільки так вони досягнуть свободи. "Ми не можемо зараз говорити ні про що інше, крім повернення Криму в Україну, тому що це – легітимна штука. А от паспорт нехай буде який завгодно, хоч Брунею", – вважає він.

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Нагадаємо, про те, що Іслямов є громадянином Росії, раніше повідомив депутат Бахчисарайської міської ради Республіки Крим Костянтин Книрик.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що Іслямов має подвійне громадянство, і розмістив фотокопію його російського паспорта, у тому числі з адресою його реєстрації.