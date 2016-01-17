Іслямов про формування батальйону "Крим": Ми збираємо НАТОвський формат

Про це віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар, координатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Формат батальйону існує. Ми його формуємо. Списки готуються. Люди виходять з будь-якої частини України, записуються. Стоять з нами. Це новий формат нашого кримськотатарського руху. Це власний батальйон. Чи буде він в Нацгвардії чи Збройних силах України? Швидше за все, буде в Нацгвардії, тому що функції ЗСУ більш військові, а у НГУ – більш громадські... Я думаю, що такий формат буде прийнятий в найближчій перспективі", - сказав він.

На уточнююче питання, чи є офіційне рішення щодо батальйону, Іслямов відповів: "Я думаю, що це буде вже озвучуватися гарантом Конституції або, як мінімум, Мустафою Джемілєвим в найближчій перспективі".

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"Ми збираємо НАТОвський формат батальйону - це 560-580 людей. Далі - як буде вирішувати керівництво Нацгвардії. Я думаю, що будуть коректування. Але поки ми такий формат взяли, і у нас вже більше ніж половина людей є – близько 250", - зазначив він.

Раніше Іслямов заявляв, що в кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана будуть служити 560 осіб.

Як повідомляв УНІАН, Іслямов 20 грудня 2015 р. анонсував створення кримськотатарського добровольчого батальйону. Тоді він зазначив, що батальйон має увійти до складу ЗСУ.