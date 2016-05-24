В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок вибуху в житловому будинку
Внаслідок вибуху газового котла в одному з житлових будинків Одеси, що стався 23 травня, загинуло двоє людей.
Такі уточнені дані наводить управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області. У перших повідомленнях з місця вибуху йшлося про одного загиблого – тіло 67-річного чоловіка виявили під час гасіння пожежі.
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«Під час розбору завалів рятувальниками виявлено тіло 90-річної жінки - господині квартири, де стався ймовірний вибух», – відзначили в прес-службі управління ДСНС в Одеській області.
Також внаслідок вибуху були травмовані четверо людей, у тому числі 6 річна дитина. Всі вони госпіталізовані до медичних закладів міста.
У результаті вибуху і пожежі пошкоджено сім квартир. У готелі «Центральний» розміщено 22 людини, житло яких перебуває у непридатному стані.