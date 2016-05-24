У Харкові рейс до Стамбулу затримали на п'ять годин через загрозу вибуху
11:28, 24 травня 2016Суспільство
665 0
У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування рейс до Стамбулу був затриманий на 5 годин.
Невідомий заявив про закладення вибухівки в одному з літаків / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області, літак вилетів за маршрутом о 08.30.
Читайте такожУ Києві анонім "замінував" фабрику Roshen
24 травня о 03: 30 в адміністрації аеропорту зателефонував невідомий і повідомив про закладення вибухівки в одному з літаків. Були евакуйовані 128 пасажирів рейсу Харків-Стамбул.
За даними поліції, під час обстеження літака і багажу пасажирів вибухонебезпечних предметів виявлено не було. В даний час аеропорт працює в штатному режимі.
Поліція встановлює особу людини, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування об'єкта.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter