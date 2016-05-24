У Харкові рейс до Стамбулу затримали на п'ять годин через загрозу вибуху

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області, літак вилетів за маршрутом о 08.30.

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24 травня о 03: 30 в адміністрації аеропорту зателефонував невідомий і повідомив про закладення вибухівки в одному з літаків. Були евакуйовані 128 пасажирів рейсу Харків-Стамбул.

За даними поліції, під час обстеження літака і багажу пасажирів вибухонебезпечних предметів виявлено не було. В даний час аеропорт працює в штатному режимі.

Поліція встановлює особу людини, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування об'єкта.