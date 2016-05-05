В Одесі затримано підозрюваного у неправдивому повідомленні про мінування залізничного вокзалу

Як повідомила УНІАН співробітник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Кіра Голота, 47-річний чоловік без певного місця проживання дзвонив, перебуваючи на Олександрівському проспекті. «Він був у стані алкогольного сп'яніння», - відзначила вона.

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Голота повідомила, що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України. Передбачає покарання штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі приблизно о 10:45 невідомий повідомив про мінування залізничного вокзалу станції Одеса-Головна. Ця інформація не підтвердилася.

На час перевірки з вокзалу евакуювали 2,5 тис. осіб. Також було затримано прибуття трьох пасажирських поїздів.