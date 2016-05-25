Новий виток репресій в окупованому Криму: У Бахчисараї зник член Меджлісу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Наджиє Фемі.

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"В Бахчисараї зник кримський татарин, екс-депутат міськради, член регіонального Меджлісу Ервін Ібрагімов. Його машина знайдена кинутою посеред дороги. Батьки нічого не знають про його місцезнаходження. На зв'язок не виходить", - повідомив він.

Нагадаємо, з початку окупації Криму правозахисні організації безліч разів заявляли про порушення прав людини на анексованому півострові. Найчастіше утисків зазнають противники російської "влади", серед яких кримські татари.

Наприкінці квітня була заборонена діяльність головного представницького органу кримських татар – Меджлісу. Його запідозрили в "екстремізмі". Заборона Меджлісу вже викликала масу жорстких протестів з боку європейських інституцій і правозахисних організацій.