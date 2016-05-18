Окупанти пригрозили покаранням за прогул занять у кримських школах 18 травня

У листах, відправлених директорам шкіл, зазначено, що до 9.00 у середу, 18 травня, вони повинні по електронній пошті відправити "дані про кількість та причини відсутності учнів", повідомляє "15 минут".

"...в тому числі окремо по дітям кримськотатарської національності", - уточнюється в документі.

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Нагадаємо, що Меджліс кримськотатарського народу закликав 18 травня не виходити на роботу і навчання, а вшанувати пам'ять загиблих під час сталінської депортації. При цьому російські окупанти в Криму повсюдно заборонили проведення масових жалобних заходів у пам'ять про жертв геноциду кримськотатарського народу, запланованих на 18 травня 2016 року регіональними меджлісами.

При цьому, російські окупанти в Криму вживає всі зусилля для того, щоб змусити кримських татар брати участь лише у формальних заходах, що проводяться окупантами і колаборантами.