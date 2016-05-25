Порошенку подали клопотання щодо помилування російських ГРУшників

"Клопотання щодо помилування Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова вже подано на підпис президенту України", - заявив адвокат Александрова Валентин Рибін, не уточнивши, від кого саме подано клопотання, повідомляє ТАСС.

Читайте такожСавченко заборонила подавати прохання про помилування (лист)

За його словами, така ж процедура проходить зараз в Росії з Надією Савченко. "Це дзеркальна процедура. До вечора буде зрозумілий результат обміну (Єрофєєва і Александрова на Савченко)", - зазначив Рибін.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 24 травня, адвокат Єрофєєва Оксана Соколовська заявляла, що просити про помилування засуджених в Україні російських спецназівців не будуть.