У Кремлі не мають даних щодо початку процесу обміну Савченко на російських ГРУшників

Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

У посольстві України в Москві також не володіють інформацією щодо можливого обміну у Ростові-на-Дону Савченко на двох російських спецназівців, повідомили в дипмісії.

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"У нас немає такої інформації", — сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, президенту України Петру Порошенку подали прохання щодо помилування російських ГРУшников.