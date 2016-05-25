У Кремлі не мають даних щодо початку процесу обміну Савченко на російських ГРУшників

11:33, 25 травня 2016
Суспільство
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У Кремлі не мають інформації щодо нібито розпочатого процесу обміну незаконно засудженої української льотчиці Надії Савченко на російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

УНИАН

Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

У посольстві України в Москві також не володіють інформацією щодо можливого обміну у Ростові-на-Дону Савченко на двох російських спецназівців, повідомили в дипмісії.

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"У нас немає такої інформації", — сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, президенту України Петру Порошенку подали прохання щодо помилування російських ГРУшников.

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