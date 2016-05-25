У Кремлі не мають даних щодо початку процесу обміну Савченко на російських ГРУшників
11:33, 25 травня 2016Суспільство
7823 0
У Кремлі не мають інформації щодо нібито розпочатого процесу обміну незаконно засудженої української льотчиці Надії Савченко на російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
У Кремлі не мають даних про початок процесі обміну Савченко / УНІАН
Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.
У посольстві України в Москві також не володіють інформацією щодо можливого обміну у Ростові-на-Дону Савченко на двох російських спецназівців, повідомили в дипмісії.
Читайте такожСавченко заборонила подавати прохання про помилування (лист)
"У нас немає такої інформації", — сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, президенту України Петру Порошенку подали прохання щодо помилування російських ГРУшников.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter