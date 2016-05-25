ГПУ направила до суду обвинувальний акт щодо екс-командира львівського "Беркута"

Про УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

За даними відомства, «обвинуваченому інкримінується перевищення влади та своїх службових повноважень під час подій 18 лютого 2014 року на вулицях Інститутській, Кловському узвозі та Михайла Грушевського в Києві, тобто умисне виконання явно злочинного наказу, з метою перешкоджання проведенню зборів, демонстрації, вуличної ходи, вчинення дій особисто та підлеглими, які явно виходять за межі наданих прав та повноважень та що супроводжувалось застосуванням насильства, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілих діями». Як підкреслили в ГПУ, внаслідок таких дій постраждали 72 учасника цих акцій.

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Також екс-командир львівського "Беркута" обвинувачується у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів та застосуванні насильства до 2 журналістів, що в сукупності призвело до тяжких наслідків, а також в «організації погроз заподіяння шкоди здоров’ю, заподіянні легких тілесних ушкоджень та побоїв керівнику політичної партії України – народному депутату України, народним депутатам України у зв’язку з їх державною та громадською діяльністю».

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Крім того, у ГПУ нагадали, що за результатами розслідування подій, що відбувалися 18 лютого 2014 року на вулицях Інститутській, Кловському узвозі, Михайла Грушевського та Кріпосному провулку в Києві, в організації розгону акції протесту та застосування насильства до протестувальників також повідомлено про підозру п’яти особам з числа керівництва держави та правоохоронних органів, які оголошені в розшук, та трьом правоохоронцям - виконавцям цих протиправних дій, обвинувальні акти щодо яких вже розглядаються у суді.

Досудове розслідування щодо встановлення інших організаторів та виконавців вчинених злочинів під час цих подій триває.