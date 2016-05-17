Розстріли на Інститутській: Названо імена ще 18 екс-беркутівців "Чорної роти"

Ці силовики входили до так званої «Чорної роти», повідомляє Громадське.

Прокурори пояснили, що справу цих екс-беркутівців вивели в окреме провадження через те, що вони перебувають у розшуку. Однак, за словами представників обвинувачення, місцезнаходження деяких з розшукуваних їм вже відомо.

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Як відомо, сьогодні п’ятьом екс-бійцям столичного спецпідроділу «Беркут» почали зачитувати обвинувальний акт. Він містить два томи по 220 і 163 сторінки кожен.

Екс-бійцям Сергію Тамтурі, Олександру Маринченку, Павлу Аброськіну, Сергію Зінченку та екс-заступнику командира київського полку «Беркуту» Олегу Янішевському інкримінують вбивство 48 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Також їх звинувачують у пораненні 80 людей, вчиненні терористичного акту і перешкоджанні права на мирні зібрання та протести.

В свою чергу, адвокати не погоджуються із таким обвинувальним актом. Вони кажуть, що під час ранкових подій 20 лютого на Інститутській спецрота «Беркуту» відступала від Жовтневого палацу угору, тому «ніяк не планувала терористичного акту».