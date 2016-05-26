За два роки війни знайдено чи звільнено з полону 3044 українців

За два роки станом на 26 травня війни знайдено чи звільнено з полону 3044 українців.

Про це УНІАН повідомив заступник голови СБУ, голова Координаційного центру зі звільнення заручників Юрій Тандіт, який бере участь 8-й міжнародній конференції “Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб”, що розпочалась сьогодні у Львові.

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За словами Тандіта, з 3044 осіб - 1119 військовослужбовців, 264 бійці Нацгвардії, 112 співробітників МВС, 26 прикордонників, 67 бійців добровольчих батальйонів та 1456 цивільних осіб.

Тандіт нагадав, що на сьогодні заручниками на тимчасово окупованих територіях на Донбасі залишаються 114 осіб, 655 вважаються зниклими безвісти.

При цьому Тандіт наголосив, що інформацію про обміни полоненими, які планується провести найближчим часом, СБУ не оприлюднює з огляду на те, що заручники перебувають не лише у представників терористичної організації “ДНР”, а й у польових командирів, де до них ставляться дійсно як до заручників, а тому анонсування будь-яких процесів обміну може тільки нашкодити.

Разом з тим Тандіт додав, що у деяких випадках з польовими командирами домовитися про обмін полоненими іноді простіше, ніж з представниками “ДНР”. За його словами, траплялися випадки, коли одну людину вдавалося обміняти на 6 або й 20 осіб.

Тандіт також висловив переконання, що звільнена вчора льотчиця Надія Савченко як член ПАРЄ і народний депутат України може суттєво допомогти у звільненні заручників, які перебувають на території, непідконтрольній Україні, та 11 політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії.