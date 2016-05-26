На Волині розбився літак "Шмель", пілот загинув (фоторепортаж, відео)

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, авіакатастрофа сталася 25 травня, близько 21.00 в полі поблизу сіл Радовичі й Тагочин Турійського району.

Як зазначили в поліції, повідомлення про те, що в полі поблизу сіл Радовичі та Тагочин розбився літак до чергової частини Турійського відділення поліції надійшло від місцевих мешканців. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та працівники ДСНС у Волинській області.

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"Поліцейські з'ясували, що 44-річний житель Рівненської області здійснював випробувальний політ на літаку "Z-37". Внаслідок падіння пілот загинув на місці події, літак знищений пожежею. Пілот мав дозволи на керування літаком. На даний час поліція детально з'ясовує всі причини та обставини падіння літака", – наголосив начальник відділу слідчого управління ГУНП у Волинській області Юрій Угланов.

Відомості за цим фактом слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 281 ККУ (порушення правил повітряних польотів). Триває слідство.