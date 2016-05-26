В Одесі вилучили документи щодо незаконних фіноперацій екс-співробітників Генконсульства Грузії

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, слідчі дії проводяться, в тому числі, в службових та житлових приміщеннях екс-генерального консула Грузії Теймураза Нішніанідзе.

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За результатами проведених обшуків вилучено чорнову документацію, яка свідчить про ймовірне здійснення незаконних фінансових операцій, підкреслили у відомстві.

«В найближчі години генеральний прокурор Юрій Луценко заслухає доповідь керівників слідчого підрозділу щодо підстав проведення слідчих дій, дотримання Закону при їх проведенні і попередніх результатів. Про результати заслуховування буде повідомлено додатково», - зазначили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі правоохоронці проводять обшуки в адміністративному будинку обласної державної адміністрації, а також в інших офісах. Обшуки стосуються діяльності одного з радників голови ОДА Нішніанідзе.

Довідка УНІАН. Нішніанідзе - колишній генконсул Грузії в Україні, став позаштатним радником голови Одеської ОДА Михаїла Саакашвілі в липні 2015 року.