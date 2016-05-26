На Львівщині затримали ешелони з "експортним" лісом, триває слідство

Правоохоронці спільно з активістами оглянули частину вагонів, які 24 травня затримали на станції "Клепарів". Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області.

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У вівторок громадські активісти виявили велику кількість ешелонів, завантажених лісом, що прямували на експорт. Тоді вони вимагали перевірити законність вивезення деревини за межі України. Деякі ЗМІ повідомляли, що всього було затримано близько 200 вагонів.

Вчора, 25 травня, працівники Шевченківського відділу поліції спільно з працівниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, а також працівниками львівської митниці отримали дозвіл на огляд ешелонів.

В рамках досудового розслідування, що проводиться у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів) КК України, правоохоронці спільно з активістами оглянули близько 100 вагонів. Триває слідство.