У Львові розслідують розтрату коштів під час чемпіонату світу з шахів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Як зазначається в повідомленні, голова Львівської ОДА Олега Синютка 16 травня дав доручення створити спеціальну комісію для перевірки розрахунків за надані послуги під час організації та проведення чемпіонату світу з шахів серед жінок у Львові. До складу цієї комісії увійшли представники Держфінінспекції, Національної поліції, обласної прокуратури, Служби безпеки України.

Комісія мала перевірити виставлені рахунки та оплати, зокрема, за проживання, харчування та оренду залу.

Читайте такожМіжнародна федерація шахів відсторонила представників України від усіх змагань

"Шириться інформація, що Львівська ОДА не перерахувала близько 1,5 млн грн за надані послуги під час організації та проведення чемпіонату світу з шахів. На скільки мені відомо, ціни по багатьох послугах сильно завищені, подекуди навіть удвічі. Якщо це так, то відповідальні люди, які підписували всі ці угоди та хочуть з державного чи обласного бюджетів гроші, повинні за це відповісти. Якщо там є справді обґрунтовані суми, то звичайно тоді кошти треба перерахувати", - цитує прес-служба Синютку.

Як зазначили в ОДА, правоохоронці встановили, що службові особи, у змові з підрядниками, вчинили розтрату бюджетних коштів.

За даним фактом 25 травня відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк).

Читайте такожКитаянка Хоу Іфань відібрала світову шахову корону в українки Музичук

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, кошти на проведення чемпіонату світу з шахів у Львові виділялися з обласного та міського бюджетів, а їх розпорядником виступала громадська організація, яка займалася організацією проведення турніру у Львові. За даними джерела, на даний час вирішується питання про вилучення документації для проведення судово-бухгалтерської експертизи, яка встановить суму завданих збитків.

Як повідомляв УНІАН, з 1 по 18 березня у Львові проходив матч за звання чемпіонки світу з шахів, під час якого за золоту шахову корону змагалися українка Марія Музичук та китаянка Хоу Іфань.