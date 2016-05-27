Готується клопотання про тримання під вартою підозрюваного в нападі на дружину Турчинова - прокуратура

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва.

Як зазначається в повідомленні, чоловіку, який з ножем напав на співробітницю столичного університету, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на умисне вбивство).

25 травня близько 16.00 вказаний чоловік зайшов у приміщення столичного університету та з ножем накинувся на одну із співробітниць закладу, яку помилково сприйняв за дружину секретаря РНБО Ганну Турчинову. Злочинні дії нападника вдалося присікти працівнику Державної служби охорони, який і затримав зловмисника.

Читайте такожЧоловік, який напав на дружину Турчинова, не захотів пояснювати мотиви своїх дій (відео)

Враховуючи те, що затриманий громадянин є адвокатом, відповідно до КПК та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» письмове повідомлення про підозру даній особі складено та вручено в.о. прокурора Києва Олегом Валендюком у присутності захисника підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко написав у Facebook, що напад на дружину Турчинова вчинив донецький адвокат Володимир Оленцевич, який позивався до екс-президента України Віктора Ющенка за укази про Героїв України Степана Бандеру та Романа Шухевича.