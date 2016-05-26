Замах на дружину Турчинова: в МВС розкрили особу нападника та деталі його затримання (відео)

Нападником виявився Володимир Оленцевич, житель Донецька, юрист, повідомляє прес-служба МВС.

Він відомий своїми позовами щодо скасування Указів про присвоєння Степану Бандері та Роману Шухевичу звань Героїв України. Він також намагався оскаржити в суді помилування Юрія Луценка.

Крім того, у 2014 році Оленцевич позивався проти Олександра Турчинова щодо незаконного відсторонення Віктора Януковича від влади.

Також стали відомі деталі вчорашнього нападу: зловмисник чекав жінку біля її робочого кабінету. Оскільки чоловік орієнтувався на фотокартки з інтернету, де Турчинова мала коротку зачіску, через погане освітлення він напав на іншого викладача зі схожою зачіскою. Схопивши її за шию, він приставив ніж до горла та звернувся до викладача як до Ганни Володимирівни і порадив не чинити опору.

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"Шокована жінка пояснила, що вона не та, за кого її сприйняв нападник. Зрозумівши, що помилився, зловмисник спробував змінити жертву. Ганна Турчинова, яка стояла поруч, почала кричати. Охоронець, скориставшись розгубленістю нападника, вибив у нього ніж, знешкодивши його. Ганна Турчинова особисто викликала поліцію, яка приїхала та затримала зловмисника", - йдеться у повідомленні МВС.

Крім того, під час обшуку в Оленцевича були знайдені установочні дані на Ганну Турчинову та копія указу в.о. президента України О. Турчинова про початок антитерористичної операції. Його нападник планував залишити на місці злочину.

За інформацією слідства, Оленцевич напередодні мав контакти із "членами уряду" самопроголошеної так званої ДНР і з керівниками пропагандистських ЗМІ на тимчасово непідконтрольній території України.

Нагадаємо, що наразі триває слідство за ст. 15 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.